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Виландер — об уровне Зверева: Синнер и Алькарас больше не смогут чувствовать себя спокойно

Виландер — об уровне Зверева: Синнер и Алькарас больше не смогут чувствовать себя спокойно
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался о немце Александре Звереве, занимающем третью строчку мирового рейтинга сейчас, после его победы на «Ролан Гаррос» — 2026. По мнению бывшего игрока, триумф Зверева должен оказать эффект на лидеров рейтинга ATP Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«По моему мнению, он будет играть более расслабленно — он сбросил с себя огромный груз. Думаю, если мы искали третьего игрока между Синнером и Алькарасом, то наконец его нашли. Янник и Карлос больше не смогут чувствовать себя так спокойно: на мой взгляд, Саша значительно приблизится к их уровню», — приводит слова Виландера Gazzetta dello Sport.

Напомним, Зверев стал первым представителем Германии за 30 лет, выигравшим турнир «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. В 1996 году Борис Беккер победил на Australian Open.

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