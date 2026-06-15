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Александр Бублик сыграет на Кубке Лэйвера — 2026 в составе команды мира

Александр Бублик сыграет на Кубке Лэйвера — 2026 в составе команды мира
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик выступит на Кубке Лэйвера — 2026 в составе команды мира. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Также в турнире примут участие итальянец Флавио Коболли (10-й в рейтинге) и чех Якуб Меншик (17-й в рейтинге). Они сыграют за команду Европы.

Ранее своё участие в турнире подтвердили американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон, австралиец Алекс де Минор, испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

В 2026 году Кубок Лэйвера вернётся в Лондон, Великобритания, на арену The O2, где в 2022 году швейцарец Роджер Федерер сыграл свой последний матч в карьере.

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