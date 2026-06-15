Тейлор Фриц высказался о проведении чемпионата мира по футболу в США

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался по поводу проведения чемпионата мира по футболу в США.

«Я очень взволнован идеей чемпионата мира, но сейчас мне больше всего нравятся все эти видео европейцев, которые впервые открывают для себя типично американские вещи и совершенно ошеломлены», — приводит слова Фрица We love tennis.

Чемпионат мира по футболу 2026 года — 23-й турнир ФИФА, который впервые в истории проходит в трёх странах (США, Канаде и Мексике) с 11 июня по 19 июля, включает 48 команд, 16 городов-хозяев и 104 матча.

Тейлор Фриц — победитель 10 турниров ATP в одиночном разряде, двукратный победитель United Cup (2023, 2025) в составе сборной США, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2024 в парном разряде, победитель юниорского US Open — 2015, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF.