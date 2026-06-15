«Это потрясающе». Александр Бублик — об участии в Кубке Лэйвера — 2026

11-я ракетка казахстанский теннисист Александр Бублик высказался об участии в Кубке Лэйвера — 2026. Он сыграет в составе команды мира.

«Это потрясающе. Я всегда восхищался и обожал Кубок Лэйвера и смотрел его каждый год. Этот турнир подарил так много ярких моментов в нашем спорте, и для меня большая честь быть выбранным. Я горжусь представлять команду мира и с нетерпением жду первого выступления на Кубке Лэйвера в Лондоне», — приводит слова Бублика пресс-служба Кубка Лэйвера.

В 2026 году Кубок Лэйвера вернётся в Лондон, Великобритания, на арену The O2, где в 2022 году швейцарец Роджер Федерер сыграл свой последний матч в карьере.