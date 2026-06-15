Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это потрясающе». Александр Бублик — об участии в Кубке Лэйвера — 2026

«Это потрясающе». Александр Бублик — об участии в Кубке Лэйвера — 2026
Комментарии

11-я ракетка казахстанский теннисист Александр Бублик высказался об участии в Кубке Лэйвера — 2026. Он сыграет в составе команды мира.

«Это потрясающе. Я всегда восхищался и обожал Кубок Лэйвера и смотрел его каждый год. Этот турнир подарил так много ярких моментов в нашем спорте, и для меня большая честь быть выбранным. Я горжусь представлять команду мира и с нетерпением жду первого выступления на Кубке Лэйвера в Лондоне», — приводит слова Бублика пресс-служба Кубка Лэйвера.

В 2026 году Кубок Лэйвера вернётся в Лондон, Великобритания, на арену The O2, где в 2022 году швейцарец Роджер Федерер сыграл свой последний матч в карьере.

Материалы по теме
Александр Бублик сыграет на Кубке Лэйвера — 2026 в составе команды мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android