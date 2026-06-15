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Агасси — о Бублике: Александр — один из самых одарённых и непредсказуемых игроков

Агасси — о Бублике: Александр — один из самых одарённых и непредсказуемых игроков
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Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, капитан сборной мира на Кубке Лэйвера Андре Агасси высказался об участии казахстанского теннисиста Александра Бублика в Кубке Лэйвера — 2026.

«Александр — один из самых одарённых и непредсказуемых игроков в теннисе. Он способен исполнять удары, которые очень немногие игроки решились бы попробовать, и может в мгновение ока изменить ход матча. Он добивался успеха на всех покрытиях, что говорит о качестве и универсальности его игры. Думаю, он станет отличным дополнением к команде мира, и я рад видеть его с нами в Лондоне», — приводит слова Агасси пресс-служба турнира.

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