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«Одно из самых захватывающих событий в нашем спорте». Коболли — о Кубке Лэйвера

«Одно из самых захватывающих событий в нашем спорте». Коболли — о Кубке Лэйвера
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался о возвращении на Кубок Лэйвера. В 2026 году спортсмен сыграет за команду Европы. Впервые итальянец принял участие на турнире в 2024 году в качестве запасного игрока.

«Кубок Лэйвера — одно из самых захватывающих событий в нашем спорте. Было невероятно быть частью этого турнира в прошлом году, и моей целью было сыграть снова. Для меня большая честь быть избранным в команду и выступать за Европу. Я с нетерпением жду», — приводит слова Коболли пресс-служба турнира.

В 2026 году Кубок Лэйвера вернётся в Лондон, Великобритания, на арену The O2, где в 2022 году швейцарец Роджер Федерер сыграл свой последний матч в карьере.

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