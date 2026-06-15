«Одно из самых захватывающих событий в нашем спорте». Коболли — о Кубке Лэйвера

10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался о возвращении на Кубок Лэйвера. В 2026 году спортсмен сыграет за команду Европы. Впервые итальянец принял участие на турнире в 2024 году в качестве запасного игрока.

«Кубок Лэйвера — одно из самых захватывающих событий в нашем спорте. Было невероятно быть частью этого турнира в прошлом году, и моей целью было сыграть снова. Для меня большая честь быть избранным в команду и выступать за Европу. Я с нетерпением жду», — приводит слова Коболли пресс-служба турнира.

В 2026 году Кубок Лэйвера вернётся в Лондон, Великобритания, на арену The O2, где в 2022 году швейцарец Роджер Федерер сыграл свой последний матч в карьере.