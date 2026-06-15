Меншик — о Кубке Лэйвера: сделаем всё возможное, чтобы вернуть кубок команде Европы

17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик рассказал о желании выиграть на Кубке Лэйвера — 2026. В прошлом году сборная мира обыграла команду Европы со счётом 15:9.

«Кубок Лэйвера всегда был для меня особенным. Я был с семьёй на самом первом Кубке Лэйвера в Праге в 2017 году как молодой фанат, поэтому сейчас, когда я снова в составе команды Европы, в это трудно поверить. Играть рядом с некоторыми из лучших игроков мира — невероятное чувство, и я никогда не воспринимаю это как должное. Мы были разочарованы результатом в прошлом году, но сделаем всё возможное, чтобы вернуть кубок команде Европы в Лондоне», — приводит слова Меншика пресс-служба турнира.