Надаль: я не хочу тренировать, это требует слишком много времени

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о должности тренера игрока.

«Я не хочу тренировать игрока, это требует слишком много времени, внимания и преданности делу, но, с другой стороны, играть роль наставника и давать советы мне подходит», — приводит слова Надаля We love tennis.

Рафаэль Надаль завоевал 22 титула на турнирах «Большого шлема» (в том числе рекордные 14 побед на «Ролан Гаррос», 4 — на US Open, по 2 — на Уимблдоне и Australian Open), стал обладателем карьерного «Золотого шлема» благодаря олимпийскому золоту в одиночном разряде (Пекин‑2008) и в парном разряде (Рио‑2016 вместе с Марком Лопесом). Всего в его активе 92 титула ATP в одиночном и 11 — в парном разряде.