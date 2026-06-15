«С нетерпением жду, чтобы снова собрать всех». Ноа — о команде Европы на Кубке Лэйвера

Французский теннисист, капитан сборной Европы на Кубке Лэйвера Янник Ноа высказался об участии итальянца Флавио Коболли и представителя Чехии Якуба Меншика в Кубке Лэйвера — 2026.

«Флавио и Якуб проводят фантастические сезоны и заслужили свои места в команде. Они оба были частью команды Европы в прошлом году и понимают, что делает Кубок Лэйвера таким особенным. Здорово видеть их рядом с Карлосом и Сашей, это даёт нам прочное ядро игроков, которые знают друг друга и представляют, что нужно для командного выступления. Я с нетерпением жду, чтобы снова собрать всех в Лондоне», — приводит слова Ноа пресс-служба турнира.

Вместе с Коболли и Меншиком на Кубке Лэйвера за команду Европы сыграют испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.