Циципас — о Димитрове: он действительно отличается от большинства других игроков

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от бывшей третьей ракетки мира болгарского теннисиста Григора Димитрова.

«Как только я впервые его увидел, он впечатлил меня своим стилем игры — он уникален на туре. И это то, что я никогда не забуду. Потом наши карьеры были очень насыщенными, и мы не так много времени проводили вместе. Но в последние несколько лет мы стали гораздо ближе. Григор — очень интересный человек: вежливый, приветливый, в общем, он особенный на туре, действительно отличается от большинства других игроков», — приводит слова Циципаса We love tennis.

Григор Димитров — обладатель девяти титулов ATP в одиночном разряде, включая победу на Итоговом турнире ATP 2017 года и турнире Masters в Цинциннати в 2017 году.