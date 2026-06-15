Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас — о Димитрове: он действительно отличается от большинства других игроков

Циципас — о Димитрове: он действительно отличается от большинства других игроков
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от бывшей третьей ракетки мира болгарского теннисиста Григора Димитрова.

«Как только я впервые его увидел, он впечатлил меня своим стилем игры — он уникален на туре. И это то, что я никогда не забуду. Потом наши карьеры были очень насыщенными, и мы не так много времени проводили вместе. Но в последние несколько лет мы стали гораздо ближе. Григор — очень интересный человек: вежливый, приветливый, в общем, он особенный на туре, действительно отличается от большинства других игроков», — приводит слова Циципаса We love tennis.

Григор Димитров — обладатель девяти титулов ATP в одиночном разряде, включая победу на Итоговом турнире ATP 2017 года и турнире Masters в Цинциннати в 2017 году.

Материалы по теме
Стефанос Циципас проиграл итальянцу Маттео Арнальди во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android