«После Уимблдона». Донна Векич — о том, когда отпразднует победу на турнире в Лондоне

33-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич рассказала, когда отпразднует победу на турнире WTA-500 в Лондоне. В финале она обыграла британку Эмму Радукану со счётом 6:0, 7:6 (8:6).

«В общем-то, это всё. Может быть, ещё один коктейль по дороге в аэропорт. Да, к сожалению, так бывает в теннисе. Времени на празднование не так уж много. На следующей неделе всегда начинается другой турнир. Но не волнуйтесь. Я отпраздную это после Уимблдона (улыбается)», — сказала Векич на пресс-конференции.

После соревнований в Лондоне Донна Векич сыграет на турнире WTA-500 в Берлине. В первом круге она встретится с представительницей Филиппин Александрой Эалой.