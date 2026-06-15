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Векич — о тренере Фелгейте: он воспитал меня как игрока, впервые взял на Уимблдон

Векич — о тренере Фелгейте: он воспитал меня как игрока, впервые взял на Уимблдон
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33-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич рассказала о решении вернуть в команду своего детского тренера Дэвида Фелгейта.

— Вы упомянули на корте о том, что две недели назад позвонили своему бывшему тренеру перед началом травяного сезона. Можете рассказать о решении вернуть его? Как вы думаете, как это повлияет на оставшуюся часть травяного сезона и на весь год?
— Знаете, смена тренера посреди сезона всегда непростая задача, но я очень горжусь тем, что приняла это решение. Я очень благодарна Дэвиду за то, что он смог мне помочь и сразу же согласился работать с нами.

Знаете, мы работали вместе, когда мне было 12 лет. Он воспитал меня как игрока. Он впервые взял меня на Уимблдон. Как я уже говорила на корте, без него я бы даже не знала, что такое травяное покрытие.

Так что это своего рода завершение цикла, ведь мы выиграли этот титул вместе с ним. Очень рада за него, за себя, за нас и за всю проделанную работу, не за последние две недели, а за ту, которую мы проделали, когда мне было 12 лет, — сказала Векич на пресс-конференции.

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