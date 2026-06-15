Александр Бублик сыграет на Almaty Open — 2026

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик подтвердил, что сыграет на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан. Соревнования пройдут с 17 по 25 октября. Бублик впервые сыграет на этом домашнем турнире.

«Сәлем достар! Дорогие любители тенниса, с нетерпением жду встречи — увидимся на Almaty Open», — написал Бублик в социальных сетях.

Напомним, Александр Бублик не смог выйти в финал турнира ATP-250 в Штутгарте. В полуфинале он уступил представителю США Тейлору Фрицу со счётом 4:6, 4:6. Далее казахстанский теннисист сыграет на «пятисотнике» в Галле, где ему предстоит защищать титул. На старте соревнований он встретится с итальянцем Маттией Беллуччи.