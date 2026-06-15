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Эмма Радукану снялась с турнира WTA-250 в Ноттингеме

Эмма Радукану снялась с турнира WTA-250 в Ноттингеме
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Чемпионка US Open — 2021, 31-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану снялась с травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме, Великобритания. В первом круге соревнований она должна была сыграет с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (87-я в рейтинге).

Ноттингем. 1-й круг
15 июня 2026, понедельник. 12:30 МСК
Эмма Радукану
31
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Отменён
Каролина Плишкова
87
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

В основной сетке соревнований место Радукану займёт 47-я ракетка мира чешская теннисистка Сара Бейлек. Турнир в Ноттингеме проходит с 15 по 21 июня.

Напомним, на прошлой неделе Эмма Радукану сыграла в финале турнира WTA-500 в Лондоне. В решающем матче она уступила представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 0:6, 6:7 (6:8). Далее британская теннисистка сыграет на Уимблдоне.

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