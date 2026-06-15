Альтмайер вышел во второй круг турнира ATP-500 в Галле, где может сыграть с Рублёвым

85-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Галле, Германия. В первом круге он обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили (118-й в рейтинге) со счётом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Альтмайер 13 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Басилашвили семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Галле Альтмайер поспорит с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 8) — Хуберт Хуркач (Польша, SR).