Альтмайер вышел во второй круг турнира ATP-500 в Галле, где может сыграть с Рублёвым
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85-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Галле, Германия. В первом круге он обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили (118-й в рейтинге) со счётом 7:5, 6:4.
Галле. 1-й круг
15 июня 2026, понедельник. 14:10 МСК
118
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
0 : 2
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85
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Альтмайер 13 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Басилашвили семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований в Галле Альтмайер поспорит с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 8) — Хуберт Хуркач (Польша, SR).
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