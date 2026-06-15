Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Димитров: я показывал невероятный теннис в матче с Синнером, а потом начался кошмар

Димитров: я показывал невероятный теннис в матче с Синнером, а потом начался кошмар
Комментарии

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал о переломном моменте в своей карьере. Травма грудной мышцы, случившаяся во время матча 1/8 финала Уимблдона с итальянцем Янником Синнером, помешала вернуться на прежний уровень.

«Я показывал невероятный теннис в матче с Синнером, а потом начался кошмар. Говорил себе: «Всё в порядке, со мной всё хорошо». Это было почти как внетелесный опыт. Я решил подать ещё раз — просто чтобы проверить, действительно ли всё в порядке. Но я услышал этот звук, отчётливо услышал щелчок. Потом я увидел, как мышца задвигалась под кожей. В тот момент, когда я подавал, мне показалось, что моя рука оказалась на другой стороне корта. Потом я начал волноваться: боль ощущалась примерно в центре груди. Я даже подумал, что у меня проблемы с сердцем», — приводит слова Димитрова We love tennis.

Материалы по теме
Циципас — о Димитрове: он действительно отличается от большинства других игроков
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android