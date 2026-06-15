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Екатерина Александрова— Анастасия Потапова, результат матча 15 июня 2026 года, счёт 2:0, 1‑й круг WTA-500 в Берлине

Потапова отказалась продолжать матч с Александровой и вылетела с WTA-500 в Берлине
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Австрийская теннисистка Анастасия Потапова вылетела с турнира WTA-500 в Берлине, отказавшись продолжать матч первого круга в первом сете против россиянки Екатерины Александровой (1:6). Встреча прервалась через 32 минуты после начала.

Берлин. 1-й круг
15 июня 2026, понедельник. 15:05 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6
1
         
Анастасия Потапова
26
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Елена Александрова сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-поинта из трёх. Потапова оформила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт из трёх.

Действующей победительницей турнира серии WTA-500 в Берлине 2025 года в одиночном разряде является чешка Маркета Вондроушова. В финале она обыграла китаянку Ван Синьюй со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.

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