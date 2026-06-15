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Джокович — о Радукану: у неё есть поддержка на Уимблдоне, надеюсь, она добьётся успеха

Джокович — о Радукану: у неё есть поддержка на Уимблдоне, надеюсь, она добьётся успеха
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович высказался о результатах чемпионки US Open — 2021 британки Эммы Радукану в этом сезоне.

«Желаю ей [Радукану] удачи. Она замечательный человек, отличная девушка. Я очень надеюсь, что она сможет избежать травм, потому что качество тенниса для неё неоспоримо».

Она — чемпионка «Большого шлема», у неё есть это внутри. У неё есть британская поддержка на Уимблдоне, так что, надеюсь, она добьётся большого успеха», — приводит слова Джоковича Tennis365.

Эмма Радукану на травяном турнире WTA-500 в Лондоне дошла до финала, где уступила Донне Векич из Хорватии со счётом 0:6, 6:7 (6:8). После этого она снялась с соревнований в Ноттингеме.

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