«Могу значительно улучшить свои навыки в этом году». Меншик — о травяной части сезона

16-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик поделился ожиданиями от травяной части сезона. Он выступит на турнире ATP-500 в Лондоне, где на старте сыграет с Адрианом Маннарино.

«Играть на траве — одно удовольствие, мне нравится это ощущение, но я чувствую, что в предыдущие годы я не уделял достаточно времени и внимания тому, чтобы быть настолько конкурентоспособным, насколько хотел бы. Думаю, это здорово — несколько недель играть в другой вид спорта и вырваться из монотонности игры на грунте или харде, потому что на траве теннис совершенно другой.

Для человека моего роста (196 см. — Прим. «Чемпионата») играть здесь непросто, потому что мяч отскакивает очень низко и быстро, поэтому нужно играть с очень низкой стойкой. Способ передвижения по корту тоже сильно меняется, однако я чувствую, что могу значительно улучшить свои навыки в этом плане в этом году; на тренировках я чувствую себя хорошо», — приводит слова Меншика TennisTV.