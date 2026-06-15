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Виландер — о Фонсеке, Ходаре и Меншике: все трое доказывают, что теннис умеет обновляться

Виландер — о Фонсеке, Ходаре и Меншике: все трое доказывают, что теннис умеет обновляться
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер оценил троих молодых теннисистов Рафаэля Ходара, Якуба Меншика и Жоао Фонсеку.

«Я их очень ценю: все трое доказывают, что теннис по‑прежнему умеет обновляться и постоянно открывать новые таланты. Меншик, возможно, немного опережает остальных из‑за своего возраста, но я очень впечатлён Ходаром — он уже кажется очень зрелым игроком. Их нынешняя сила — в свободе игры. В 19-20 лет не нужно беспокоиться о чужих ожиданиях, ты просто стремишься прогрессировать. А поскольку рядом есть Синнер и Алькарас, никто не станет их критиковать в случае поражения. Так они могут взрослеть без лишнего давления», — приводит слова Виландера We love tennis.

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