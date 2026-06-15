Александр Зверев стал первым за 20 лет чемпионом «Ролан Гаррос» без обложки L’équipe
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Чемпион «Роллан Гаррос» 2026 года Александр Зверев оказался первым за 20 лет победителем турнира «Большого шлема» в Париже, который не стал лицом обложки известной французской газеты о спорте L’Équipe. В предыдущие годы после победы этого удостаивались все чемпионы.
Напомним, 7 июня немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу на «Роллан Гаррос», одолев в финале итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|7 7
|1
|
|4
|6
|6 5
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
Победа в Париже стала первой для Зверева на турнирах «Большого шлема». На данный момент Александр занимает третье место в рейтинге ATP, на его счету 7190 очков. Завтра, 16 июня, теннисист выйдет на корт турнира категории 500 в Галле.
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