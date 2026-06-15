Александр Зверев стал первым за 20 лет чемпионом «Ролан Гаррос» без обложки L’équipe

Чемпион «Роллан Гаррос» 2026 года Александр Зверев оказался первым за 20 лет победителем турнира «Большого шлема» в Париже, который не стал лицом обложки известной французской газеты о спорте L’Équipe. В предыдущие годы после победы этого удостаивались все чемпионы.

Напомним, 7 июня немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу на «Роллан Гаррос», одолев в финале итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Победа в Париже стала первой для Зверева на турнирах «Большого шлема». На данный момент Александр занимает третье место в рейтинге ATP, на его счету 7190 очков. Завтра, 16 июня, теннисист выйдет на корт турнира категории 500 в Галле.