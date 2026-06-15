Томми Пол вышел во второй круг турнира ATP-500 в Лондоне
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Американский теннисист Томми Пол, занимающий 28-ю строчку рейтинга, обыграл своего соотечественника Захари Свайду (69-й номер рейтинга) в первом круге травяного турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания) со счётом 7:5, 6:3. Матч продлился 1 час 25 минут.
Лондон (м). 1-й круг
15 июня 2026, понедельник. 16:30 МСК
28
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
69
Захари Свайда
З. Свайда
По ходу поединка Томми Пол подал 15 эйсов, допустил три двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из трёх, попадание первой подачи составило 56%. Захари Свайда выполнил два эйса, допустил три двойные ошибки, не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти, попадание первой подачи – 52%.
Во втором круге турнира Томми Пол встретится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом, занимающим 56-ю строчку рейтинга. Встреча состоится 17 июня.
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