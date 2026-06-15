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Феликс Оже-Альяссим — Нуну Боржеш, редультат матча 15 июня 2026, счёт 2:1, первый круг ATP-500 в Галле

Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира ATP-500 в Галле
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Четвёртая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира категории 500 в Галле. В первом круге канадец одолел португальца Нуну Боржеша со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Галле. 1-й круг
15 июня 2026, понедельник. 15:50 МСК
Нуну Боржеш
54
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		3 6
         
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Оже-Альяссим сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и успешно реализовал два брейк-пойнта из трех. Его соперник Нуну Боржеш выполнил пять эйсов, не допустил двойных ошибок и использовал один брейк-пойнт из двух.

В следующем круге турнира категории 500 в Галле канадец Феликс Оже-Альяссим (четвёртое место в рейтинге ATP) встретится с представителем США Лёрнером Тьеном, который на данный момент занимает 19-е место в рейтинге ATP.

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