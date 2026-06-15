Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира ATP-500 в Галле

Четвёртая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира категории 500 в Галле. В первом круге канадец одолел португальца Нуну Боржеша со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Оже-Альяссим сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и успешно реализовал два брейк-пойнта из трех. Его соперник Нуну Боржеш выполнил пять эйсов, не допустил двойных ошибок и использовал один брейк-пойнт из двух.

В следующем круге турнира категории 500 в Галле канадец Феликс Оже-Альяссим (четвёртое место в рейтинге ATP) встретится с представителем США Лёрнером Тьеном, который на данный момент занимает 19-е место в рейтинге ATP.