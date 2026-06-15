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Диана Шнайдер — Никола Бартунькова, результат матча 15 июня 2026 года, счёт 2:1, первый круг WTA-500

Диана Шнайдер проиграла в первом круге турнира WTA-500 в Берлине
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Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла Николе Бартуньковой из Чехии в первом круге турнира категории 500 в Берлине со счётом 2:6, 7:6, 3:6.

Берлин. 1-й круг
15 июня 2026, понедельник. 16:35 МСК
Никола Бартунькова
62
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 2 6
2 		7 7 3
         
Диана Шнайдер
16
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Диана Шнайдер сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Никола Бартунькова подала шесть эйсов и допустила шесть двойных ошибок, реализовав 7 брейк-пойнтов из 15.

Напомним, на данный момент Шнайдер занимает 16-е место в рейтинге WTA, а Никола Бартунькова располагается на 62-й строчке рейтинга.

В следующем круге представительница Чехии Никола Бартунькова сразится с победителем матча Элисе Мертенс – Людмила Самсонова.

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