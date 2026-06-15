Диана Шнайдер проиграла в первом круге турнира WTA-500 в Берлине
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Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла Николе Бартуньковой из Чехии в первом круге турнира категории 500 в Берлине со счётом 2:6, 7:6, 3:6.
Берлин. 1-й круг
15 июня 2026, понедельник. 16:35 МСК
62
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 2
|6
|
|7 7
|3
16
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Диана Шнайдер сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Никола Бартунькова подала шесть эйсов и допустила шесть двойных ошибок, реализовав 7 брейк-пойнтов из 15.
Напомним, на данный момент Шнайдер занимает 16-е место в рейтинге WTA, а Никола Бартунькова располагается на 62-й строчке рейтинга.
В следующем круге представительница Чехии Никола Бартунькова сразится с победителем матча Элисе Мертенс – Людмила Самсонова.
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