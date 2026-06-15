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Флавио Коболли — Фрэнсис Тиафо, результат матча 15 июня 2026, счёт, первый круг ATP-500 в Галле

Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг турнира ATP-500 в Галле
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг турнира категории 500 в Галле, обыграв в первом матче финалиста «Роллан Гаррос» 2026 года Флавио Коболли со счётом 6:2, 7:6.

Галле. 1-й круг
15 июня 2026, понедельник. 18:05 МСК
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		7 7
         
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Матч продолжался 1 час 24 минуты. 26-я ракетка мира Тиафо сделал девять эйсов и не допустил двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-пойнта из пяти. 10-я ракетка мира Коболли восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку, не заработав брейк-пойнтов.

В следующем круге турнира на травяном покрытии в Галле Фрэнсис Тиафо сразится с победителем встречи Таллон Грикспор — Со Симабукуро. Они проведут свой матч завтра, 16 июня.

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