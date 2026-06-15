Людмила Самсонова проиграла в первом круге турнира WTA-500 в Берлине
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Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла бельгийке Элисе Мертенс в первом круге турнира серии WTA-500 в Берлине со счётом 1:6, 6:3, 0:6.
Берлин. 1-й круг
15 июня 2026, понедельник. 19:10 МСК
24
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
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|3
|0
37
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Матч продолжался 1 час 46 минут. Самсонова сделала два эйса и допустила пять двойных ошибок, реализовав два брейк-пойнта из восьми. Мертенс шесть раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки, при этом реализовав четыре брейк-пойнта из семи.
В следующем круге турнира WTA-500 в Берлине Элисе Мертенс встретится с Николой Бартуньковой из Чехии, которая в своём матче одолела россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:7, 6:3. На данный момент бельгийская теннисистка Мертенс занимает 24-е место в рейтинге WTA, Никола Бартунькова располагается на 62-м месте рейтинга.
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