Людмила Самсонова проиграла в первом круге турнира WTA-500 в Берлине

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла бельгийке Элисе Мертенс в первом круге турнира серии WTA-500 в Берлине со счётом 1:6, 6:3, 0:6.

Матч продолжался 1 час 46 минут. Самсонова сделала два эйса и допустила пять двойных ошибок, реализовав два брейк-пойнта из восьми. Мертенс шесть раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки, при этом реализовав четыре брейк-пойнта из семи.

В следующем круге турнира WTA-500 в Берлине Элисе Мертенс встретится с Николой Бартуньковой из Чехии, которая в своём матче одолела россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:7, 6:3. На данный момент бельгийская теннисистка Мертенс занимает 24-е место в рейтинге WTA, Никола Бартунькова располагается на 62-м месте рейтинга.