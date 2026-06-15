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Элисе Мертенс — Людмила Самсонова, результат матча 2:1, турнир WTA-500 в Берлине

Людмила Самсонова проиграла в первом круге турнира WTA-500 в Берлине
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Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла бельгийке Элисе Мертенс в первом круге турнира серии WTA-500 в Берлине со счётом 1:6, 6:3, 0:6.

Берлин. 1-й круг
15 июня 2026, понедельник. 19:10 МСК
Элисе Мертенс
24
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 0
         
Людмила Самсонова
37
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Матч продолжался 1 час 46 минут. Самсонова сделала два эйса и допустила пять двойных ошибок, реализовав два брейк-пойнта из восьми. Мертенс шесть раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки, при этом реализовав четыре брейк-пойнта из семи.

В следующем круге турнира WTA-500 в Берлине Элисе Мертенс встретится с Николой Бартуньковой из Чехии, которая в своём матче одолела россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:7, 6:3. На данный момент бельгийская теннисистка Мертенс занимает 24-е место в рейтинге WTA, Никола Бартунькова располагается на 62-м месте рейтинга.

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