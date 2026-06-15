Стало известно, что Потапова отказалась от объятий с Александровой из-за болезни

Австрийская теннисистка Анастасия Потапова отказалась обнимать россиянку Екатерину Александрову после поединка первого круга турнира WTA-500 в Берлине из-за болезни. 26-я ракетка мира плохо себя чувствовала и не хотела заразить вирусом соперницу.

Напомним, сегодня, 15 июня, Анастасия Потапова вылетела с турнира категории 500 в Берлине, отказавшись продолжать матч первого круга с Екатериной Александровой при счёте 1:6 в пользу россиянки. Встреча завершилась через 32 минуты после начала.

Действующей чемпионкой турнира WTA-500 в Берлине является представительница Чехии Маркета Вондроушова. В 2025 году она одолела в финале китаянку Ван Синьюй со счётом 2:1.