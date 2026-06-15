Турнир АТР-500, Галле: результаты матчей 15 июня

Сегодня, 15 июня, на травяных кортах Гаале, Германия, начался турнир категории АТР-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого игрового дня.

Теннис. Турнир АТР-500, Гаале, 2026 год. Результаты матчей 15 июня:

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Нуну Боржеш (Португалия) – 6:3, 3:6, 6:3;

Лёнер Тьен (США) – Макс Шёнхаус (Германия) – 6:2, 6:4;

Фрэнсис Тиафо (США) – Флавио Коболли (Италия) – 6:2, 7:6 (7:4);

Теренс Атман (Франция) – Мартин Ландалус (Испания) – 6:3, 3:6, 7:6 (7:2);

Даниэль Альтмайер (Германия) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 7:6, 6:4.

Победителем турнира в 2025 году стал представитель Казахстана Александр Бублик (11-я ракетка мира). В финальном матче он обыграл россиянина Даниила Медведева (седьмая ракетка мира) со счетом 6:3, 7:6 (7:4).