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Арина Соболенко обратилась к психологу после поражения от Шнайдер на «Роллан Гаррос»

Арина Соболенко обратилась к психологу после поражения от Шнайдер на «Роллан Гаррос»
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, что обратилась за помощью к психологу после вылета от Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 5:7, 0:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Мы много общались с командой. Я позвонила психологу, с которым раньше работала. Мне просто показалось, что мне нужно было обсудить всё, что я пережила за последние, я даже не знаю, сколько лет. Это было действительно полезно. Я во многом изменилась и сейчас пробую много нового. Мне кажется, что мне нужно понять, что иногда происходит в тех матчах, чтобы двигаться дальше и избежать повторения таких ситуаций», – приводит слова Соболенко Bounces.

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