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Елена Рыбакина объяснила, почему временно ушла из соцсетей

Елена Рыбакина объяснила, почему временно ушла из соцсетей
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Вторая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала, что она временно ушла из соцсетей из-за того, что не хотела тратить много времени на удаление негативных комментариев.

— После поражения в Лондоне на прошлой неделе вы на короткое время заблокировали свой аккаунт в соцсети, а затем восстановили его, ограничив возможность оставлять комментарии. Как одной из лучших теннисисток справляться с негативными комментариями в соцсетях после поражений?
— Иначе это просто невозможно контролировать, и, конечно, это не самое приятное занятие. Обычно я не обращаю на это особого внимания, но в тот момент мне показалось, что это важно. Во многом это связано с работой, и я почувствовала, что, если эти люди не могут остановиться в тот момент, потому что потеряли немного денег, я лучше дам возможность не комментировать ничего, а потом восстановлю аккаунт. Я не могу проводить весь день, очищая свой аккаунт. У меня есть небольшая помощь с контентом, однако это не полная занятость. Поэтому я подумала, что даже для меня лучше тратить меньше времени на социальные сети, – приводит слова Рыбакиной TennisRatio.

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