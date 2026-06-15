Турнир WTA-500, Берлин: результаты матчей 15 июня

Сегодня, 15 июня, на травяных кортах Берлина, Германия, начался турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин, 2026 год. Результаты матчей 15 июня:

Екатерина Александрова (Россия) – Анастасия Потапова (Австрия) – 6:1 (техническая победа);

Никола Бартунькова (Чехия) – Диана Шнайдер (Россия) – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3;

Элисе Мертенс (Бельгия) – Людмила Самсонова (Россия) – 1:6, 6:3, 6:0.

Победительницей травяного турнира WTA-500 в Берлине в 2025 году стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая в финале обыграла китаянку Ван Синьюй со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.