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Турнир WTA-500, Берлин: результаты матчей 15 июня

Турнир WTA-500, Берлин: результаты матчей 15 июня
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Сегодня, 15 июня, на травяных кортах Берлина, Германия, начался турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин, 2026 год. Результаты матчей 15 июня:

Екатерина Александрова (Россия) – Анастасия Потапова (Австрия) – 6:1 (техническая победа);

Никола Бартунькова (Чехия) – Диана Шнайдер (Россия) – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3;

Элисе Мертенс (Бельгия) – Людмила Самсонова (Россия) – 1:6, 6:3, 6:0.

Победительницей травяного турнира WTA-500 в Берлине в 2025 году стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая в финале обыграла китаянку Ван Синьюй со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.

Турнирная сетка Берлина
Календарь Берлина
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