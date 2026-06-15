Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Ноттингеме
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Россиянка Анна Блинкова (106-я ракетка мира) проиграла в первом круге травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) австралийке Тайле Престон (124-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 3:6. Матч продлился 2 часа 13 минут.
Ноттингем. 1-й круг
15 июня 2026, понедельник. 19:05 МСК
106
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
124
Тайла Престон
Т. Престон
Во время матча Анна Блинкова сделала один эйс, допустила три двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12, попадание первой подачи составило 66%. Тайла Престон выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки, реализовала семь брейк-поинтов из девяти, попадание первой подачи – 61%.
Тайла Престон встретится во втором круге травяного турнира с победительницей матча между американкой Энн Ли (29-я строчка рейтинга) и австралийкой Кимберли Биррелл (73-й номер рейтинга).
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