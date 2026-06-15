Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Ноттингеме

Россиянка Анна Блинкова (106-я ракетка мира) проиграла в первом круге травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) австралийке Тайле Престон (124-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 3:6. Матч продлился 2 часа 13 минут.

Во время матча Анна Блинкова сделала один эйс, допустила три двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12, попадание первой подачи составило 66%. Тайла Престон выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки, реализовала семь брейк-поинтов из девяти, попадание первой подачи – 61%.

Тайла Престон встретится во втором круге травяного турнира с победительницей матча между американкой Энн Ли (29-я строчка рейтинга) и австралийкой Кимберли Биррелл (73-й номер рейтинга).