Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова — Тайла Престон, результат матча 15 июня 2026, счёт 1:2, первый круг WTA-250 в Ноттингеме

Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Ноттингеме
Комментарии

Россиянка Анна Блинкова (106-я ракетка мира) проиграла в первом круге травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) австралийке Тайле Престон (124-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 3:6. Матч продлился 2 часа 13 минут.

Ноттингем. 1-й круг
15 июня 2026, понедельник. 19:05 МСК
Анна Блинкова
106
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Тайла Престон
124
Австралия
Тайла Престон
Т. Престон

Во время матча Анна Блинкова сделала один эйс, допустила три двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12, попадание первой подачи составило 66%. Тайла Престон выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки, реализовала семь брейк-поинтов из девяти, попадание первой подачи – 61%.

Тайла Престон встретится во втором круге травяного турнира с победительницей матча между американкой Энн Ли (29-я строчка рейтинга) и австралийкой Кимберли Биррелл (73-й номер рейтинга).

Турнирная сетка Ноттингема
Календарь Ноттингема
Материалы по теме
Елена Рыбакина объяснила, почему временно ушла из соцсетей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android