Турнир WTA-250, Ноттингем: результаты матчей 15 июня

Сегодня, 15 июня, на травяных кортах Ноттингема (Великобритания) начался травяной турнир категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250, Ноттингем, 2026 год. Результаты матчей 15 июня:

Талия Гибсон (Австралия) – Франческа Джонс (Великобритания) – 6:3: 5:7: 7:6 (6:4);

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Мария Саккари (Греция) – 4:6, 7:6 (6:1), 6:3;

Мари Боузкова (Чехия) – Тереза Валентова (Чехия) – 6:3, 6:3;

Татьяна Мария (Германия) – Джаниче Чен (Индонезия) – 6:3, 6:2;

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Химено Сакацумэ (Япония) – 7:5, 6:2;

Юлия Стародубцева (Украина) – Майя Джойнт (Австралия) – 6:7 (8:10), 7:6, 6:4;

Эмма Наварро (США) – Анна Бондарь (Венгрия) – 6:7 (6:8), 6:3, 6:2;

Тайла Престон (Австралия) – Анна Блинкова (Россия) – 4:6, 6:3, 6:3.