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«Я буду готов». Александр Зверев — о своей форме перед турниром ATP-500 в Галле

«Я буду готов». Александр Зверев — о своей форме перед турниром ATP-500 в Галле
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Чемпион турнира «Большого шлема» Александр Зверев рассказал о своей форме перед первым матчем на турнире категории 500 в Галле. Этот турнир станет для него первым после титула на «Ролан Гаррос».

«Я много и хорошо тренируюсь. Не так просто за несколько дней перейти на траву – особенно после такого насыщенного грунтового сезона. Но я сделаю всё возможное и буду готов. Если честно, пока не знаю, в какой я форме. У меня было всего два тренировочных дня. Перестроиться с грунта на траву очень сложно, к тому же погода здесь пока не лучшая, поэтому полноценной практики было не так много. Но с точки зрения тенниса я чувствую, что играю хорошо.

Конечно, последние несколько недель я показывал хороший теннис, однако на адаптацию нужно время. А времени у меня пока не было. Надеюсь, в ближайшие два дня будет солнечно, я смогу много потренироваться и подойти к поединкам полностью готовым», – приводит слова Зверева ATP.

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