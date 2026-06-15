Турнир ATP-500, Лондон: результаты матчей 15 июня

Сегодня, 15 июня, на травяных кортах Лондона (Великобритания) начался турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Денис Шаповалов (Канада) – Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания) – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3);

Томми Пол (США) – Захари Свайда (США) – 7:5, 6:3;

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Харри Уэнделкен (Великобритания) – 6:4, 7:6 (7:5).

Матч между французами Джованни Мпетчи Перрикари (87-я строчка рейтинга) и Корентеном Муте (36-й номер рейтинга) перенесли на завтрашний день.

Победителем травяного турнира ATP-500 в Лондоне в 2025 году стал испанец Карлос Алькарас (вторая ракета мира), сумевший одолеть чеха Иржи Легечку (12-я строчка в мировом рейтинге) со счётом 7:5, 6:7, 6:2.