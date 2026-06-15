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«Могу добиться успеха». Соболенко — о возможном титуле на траве

«Могу добиться успеха». Соболенко — о возможном титуле на траве
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Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что чувствует себя комфортно, играя на траве, и может добиться успеха на травяных турнирах в этом году впервые в своей карьере.

«Не знаю почему, но, кажется, я ещё ни разу не выигрывала титул на травяном покрытии. Я отлично чувствую себя на траве и вижу, как это влияет на мою игру. Может быть, из-за того, что я играю на траве только на двух турнирах в год, из-за расписания мне не хватает практики. Однако в то же время я чувствую себя довольно комфортно и понимаю, что на этом покрытии могу добиться успеха. Так что давайте посмотрим, может, это тот самый год, кто знает», – приводит слова Соболенко TennisRatio.

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