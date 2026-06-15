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Арина Соболенко высказалась о возвращении Серены Уильямс в спорт

Арина Соболенко высказалась о возвращении Серены Уильямс в спорт
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Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о возвращении 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс в спорт.

«Это круто, люди этого хотели. Она яркая личность, за ней всегда интересно наблюдать. Ее возвращение вызовет большой интерес к теннису и привлечёт к нашему виду спорта ещё больше внимания. Поэтому я рада видеть её снова на корте», – приводит слова Соболенко TennisRatio.

Напомним, ранее американка Серена Уильямс вернулась в тур после четырёх лет отсутствия, сыграв в паре с канадкой Викторией Мбоко на турнире категории WTA-500 в Лондоне. В первом круге Мбоко и Уильямс одержали победу над Николь Меликар-Мартинес и Эрин Рутлифф, а позже были вынуждены сняться с соревнований из за травмы Виктории.

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