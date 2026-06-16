Турнир АТР-500, Галле: расписание матчей 16 июня

Сегодня, 16 июня, на травяных кортах в Галле (Германия) стартует второй день турнира категории АТР-500. В рамках игрового дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500, Галле, 2026 год. Расписание матчей 16 июня, мск:

12:30 – Александр Бублик (Казахстан) – Маттия Беллуччи (Италия);

12:30 – Карен Хачанов (Россия) – Итан Куинн (США);

12:30 – Алексей Попырин (Австралия) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия);

14:00 – Андрей Рублёв (Россия) – Хуберт Хуркач (Польша);

14:00 – Таллон Грикспор (Нидерланды) – Со Симабукуро (Япония);

14:00 – Жоао Фонсека (Бразилия) – Янник Ханфман (Германия);

15:30 – Фабиан Марожан (Венгрия) – Миомир Кецманович (Сербия);

16:00 – Александр Зверев (Германия) – Вит Коприва (Чехия);

17:30 – Даниил Медведев (Россия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).