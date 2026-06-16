Сегодня, 16 июня, на травяных кортах в Берлине, Германия, начнётся турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.
Теннис. Турнир WTA-500, Берлин. Расписание матчей на 16 июня (время начала московское):
12:00 — Мэдисон Киз (США) — Ван Синьюй (Китай);
12:00 — Магдалена Френх (Польша) — Ева Лис (Германия);
13:30 — Линда Носкова (Чехия) — Рената Сарасуа (Испания);
13:30 — Чжан Шуай (Китай) — Каролина Мухова (Чехия, 10);
15:00 — Катержина Синякова (Чехия) — Ребека Масарова (Швейцария);
16:30 — Элина Свитолина (Украина, 8) — Анна Калинская (Россия);
16:30 — Клара Таусон (Дания) — Диан Парри (Франция);
18:00 — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Паула Бадоса (Испания).