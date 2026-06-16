Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500, Берлин: расписание матчей на 16 июня

Турнир WTA-500, Берлин: расписание матчей на 16 июня
Комментарии

Сегодня, 16 июня, на травяных кортах в Берлине, Германия, начнётся турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин. Расписание матчей на 16 июня (время начала московское):

12:00 — Мэдисон Киз (США) — Ван Синьюй (Китай);
12:00 — Магдалена Френх (Польша) — Ева Лис (Германия);
13:30 — Линда Носкова (Чехия) — Рената Сарасуа (Испания);
13:30 — Чжан Шуай (Китай) — Каролина Мухова (Чехия, 10);
15:00 — Катержина Синякова (Чехия) — Ребека Масарова (Швейцария);
16:30 — Элина Свитолина (Украина, 8) — Анна Калинская (Россия);
16:30 — Клара Таусон (Дания) — Диан Парри (Франция);
18:00 — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Паула Бадоса (Испания).

Сетка турнира WTA-500 в Берлине
Материалы по теме
Александрова прервала серию из пяти поражений! А Шнайдер и Самсонова проиграли в Берлине
Александрова прервала серию из пяти поражений! А Шнайдер и Самсонова проиграли в Берлине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android