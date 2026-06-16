Турнир АТР-500, Лондон: расписание матчей 16 июня

Сегодня, 16 июня, на травяных кортах в Лондоне (Великобритания) стартует второй день турнира категории АТР-500. В рамках игрового дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Расписание матчей 16 июня, мск:

13:30 – Брэндон Накашима (США) – Мартон Фучович (Венгрия);

13:30 – Игнасио Бусе (Перу) – Маркос Гирон (США);

13:30 – Якуб Меншик (Чехия) – Адриан Маннарино (Франция);

15:00 – Артур Фери (Великобритания) – Тоби Самуэль (Великобритания);

15:00 – Дженсон Бруксби (США) – Мартин Дамм-мл. (США);

15:00 – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Корентен Муте (Франция) – матч перенесён со вчерашнего дня;

15:50 – Алекс де Минор (Австралия) – Габриэль Диалло (Канада);

16:30 – Александр Ковачевич (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина);

16:30 – Артур Риндеркнеш (Франция) – Хамад Меджедович (Сербия);

17:00 – Кэмерон Норри (Великобритания) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

18:00 – Ринки Хидзиката (Австралия) – Алехандро Табило (Чили);

18:00 – Уго Умбер (Франция) – Марин Чилич (Хорватия);

18:30 – Камиль Майхшак (Польша) – Иржи Легечка (Чехия).