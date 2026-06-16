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Турнир WTA-250, Ноттингем: расписание матчей на 16 июня

Турнир WTA-250, Ноттингем: расписание матчей на 16 июня
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Сегодня, 16 июня, на травяных кортах в Ноттингеме, Великобритания, продолжится турнир категории WTA-250. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-250, Ноттингем. Расписание матчей на 16 июня (время начала московское):

13:00 — Энн Ли (США) — Кимберли Биррелл (Австралия);
13:30 — Маккартни Кесслер (США) — Кэти Волынец (США);
14:30 — Лоис Буассон (Франция) — Даяна Ястремская (Украина);
14:45 — Кэти Макнелли (США) — Антония Ружич (Хорватия);
15:00 — Зейнеп Сёнмез (Турция) — Лейла Фернандес (Канада);
16:00 — Виктория Голубич (Швейцария) — Софья Кенин (США);
16:15 — Сара Бейлек (Чехия) — Каролина Плишкова (Чехия).

Сетка турнира WTA-250 в Ноттингеме
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