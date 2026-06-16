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Рыбакина высказалась о борьбе за звание первой ракетки мира во время травяного сезона

Рыбакина высказалась о борьбе за звание первой ракетки мира во время травяного сезона
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Вторая ракетка мира Елена Рыбакина ответила на вопрос о желании подняться на первую строчку в рейтинге WTA, которую сейчас занимает белоруска Арина Соболенко.

Похоже, в ближайшие недели ситуация в рейтинге WTA будет очень напряжённой. Насколько вы ждёте возможности побороться за первое место, учитывая, что ваша игра хорошо подходит для травяного покрытия, а у вас такой сильный послужной список на этом типе корта?
— Я не особо об этом думаю, потому что в последнее время мои результаты были не самыми лучшими. Так что, пожалуй, сейчас для меня важно просто не торопиться. В туре много сильных игроков, нужно сосредоточиться на себе, а дальше — посмотрим, — приводит слова Рыбакиной TennisRatio.

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