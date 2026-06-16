Елена Рыбакина рассказала, что может помочь ей лучше выступить на Уимблдоне

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала, как готовится к предстоящему травяному турниру «Большого шлема» — Уимблдону.

— Вы приняли участие во всех трёх травяных неделях перед Уимблдоном — это необычно для топ‑игрока. Вы старались накопить очки или игровую практику?

— Я довольно рано вылетела с предыдущего турнира, так что у меня было достаточно времени, чтобы сыграть на первом турнире в Лондоне, а выступать здесь всегда приятно — мне это нравится. По поводу следующего турнира посмотрю, как буду себя чувствовать. На траве особо не потренируешься, нужно больше играть матчей — так постепенно приходишь в форму. К тому же с нашим расписанием и правилом, по которому нужно сыграть шесть турниров, не всегда просто всё уместить, и я предпочитаю сделать это на траве, а не добавлять лишние турниры в конце сезона, когда можешь быть более уставшей или не готовой физически. Так что пока действую так — и надеюсь, что это действительно поможет мне лучше выступить на Уимблдоне, — приводит слова Рыбакиной TennisRatio.