Руседски — о Кирьосе: не уверен, что он заслуживает уайлд-кард в основную сетку Уимблдона

Британский теннисный аналитик Грег Руседски усомнился в том, что австралиец Ник Кирьос должен получить приглашение (уайлд-кард) в основную сетку Уимблдона-2026.

«Получит ли он [Ник Кирьос] приглашение в основную сетку, в квалификацию или ему просто откажут? Я не совсем уверен, что он заслуживает уайлд-кард в основную сетку. Думаю, приглашение в квалификацию было бы более уместным. Рад, что не мне принимать это решение.

Главный вопрос — готов ли Кирьос физически к пятисетовым матчам. Одно дело – играть матчи до двух побед в сетах и совсем другое — до трёх. Именно это Уимблдону придётся оценить по-настоящему.

Но не стоит забывать, что Ник по-прежнему является огромной приманкой для зрителей мужского тенниса, в основном из‑за всей той противоречивости, что его окружает. Однако достаточно ли он работал, чтобы заслужить место в основной сетке без квалификации? Лично я склоняюсь к тому, что он, вероятно, получит приглашение в квалификацию. Меня бы удивило, если бы ему дали уайлд-кард в основную сетку, несмотря на то что он остаётся одной из главных звёзд мужского тура», — сказал Руседски на своём подкасте Off Court with Greg Rusedski.