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Ига Швёнтек рассказала о сделанных выводах после неудачного «Ролан Гаррос» — 2026

Ига Швёнтек рассказала о сделанных выводах после неудачного «Ролан Гаррос» — 2026
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась впечатлениями от «Ролан Гаррос» — 2026. Полька покинула турнир в матче с украинкой Мартой Костюк в четвёртом круге, встреча завершилась со счётом 5:7, 1:6.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Этот турнир, безусловно, научил меня очень многому — в первую очередь терпению, принятию процесса и пониманию того, что не всегда желаемый результат приходит по щелчку пальцев. Хотя в предыдущие годы моей карьеры результаты приходили довольно стабильно и быстро, суровая правда в том, что спорт устроен не так — и, наверное, мне просто везло, что я могла это испытать. Сейчас я стараюсь перестроиться, стать более терпеливой — и прежде всего доверять тому процессу, который я фактически начала ещё в апреле. Нужно понимать, что все эти изменения не дадут эффекта мгновенно, и стараться верить в то, что я на правильном пути и смогу улучшить свою игру. Но это не значит, что каждое поражение должно определять меня. Понятно, что такие вещи неприятны, и болельщики, наверное, сильно переживают из‑за моих неудач, но я, живя своей жизнью, знаю, с какими вызовами порой сталкиваюсь. И, пожалуй, именно после этого турнира я лучше всего поняла, что мне нужно вернуться к терпению и в каком‑то смысле к смирению перед этим непростым спортом, который каждую неделю нас испытывает. Для меня важнее общая картина — и одно поражение не меняет этого большого полотна», — приводит слова Швёнтек Zkortu в социальной сети Х.

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