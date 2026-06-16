Швёнтек — о Хвалиньске на «Ролан Гаррос»: для Майи это был невероятный турнир

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась мнением о соотечественнице Майе Хвалиньске, которая смогла дойти до финала «Ролан Гаррос» — 2026, где уступила россиянке Мирре Андреевой.

«Для Майи это был невероятный турнир [Ролан Гаррос] — по‑настоящему перевернувший её жизнь на 180 градусов. Больше всего восхищает путь, который она прошла, — это прекрасная история: она показывает, что в спорте успеха можно добиться разными путями и в разном темпе. Я безумно рада, что Майя дошла до финала. Она обыграла по‑настоящему сильных соперниц и смогла прочувствовать все эмоции, которые бывают на финальной стадии турнира «Большого шлема», — это совсем не то же самое, что на других турнирах. Так что это здорово. Я смотрела почти все её матчи — разве что не финал, потому что к тому моменту уже вернулась к тренировкам, — и это меня очень радовало. Я знаю, сколько ей пришлось преодолеть, поэтому счастлива, что она смогла изменить свою жизнь благодаря своему труду», — приводит слова Швёнтек Zkortu в социальной сети Х.