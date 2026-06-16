«Почему они не должны нести никакой ответственности?» Нагал — об ошибках судей в матчах

Индийский теннисист Сумит Нагал (277-я строчка рейтинга, в прошлом — 68-я ракетка мира) подверг резкой критике ATP и судей после того, как был дисквалифицирован в матче против чеха Петра Брунцлика на «челленджере» в Познани (Польша).

Причиной стали эмоциональные протесты Нагала против спорного решения судьи на вышке. Теннисист потребовал ввести санкции для арбитров, ошибающихся в ключевых моментах, и заявил о беспомощности теннисистов в подобных ситуациях.

«Игроков штрафуют за ошибки, которые мы совершаем — осознанно или нет. Ошибки случаются, мы люди, и я это понимаю. Но почему игроки платят штрафы за свои ошибки, а судьи на вышке — нет? У игроков вдобавок есть давление: нам нужно выигрывать, чтобы зарабатывать деньги. У арбитров давление несравнимо меньше, потому что им не нужно побеждать ради зарплаты. Почему они не должны нести никакой ответственности?

Сегодня я чувствовал себя абсолютно беспомощным и разбитым, потому что я даже не мог защитить себя. Эмоционально мне было очень трудно пережить этот момент. Я получил три ошибочных решения в одном розыгрыше очка: не было аута, арбитр отказалась спуститься проверить след на грунте и не заметила, что я апеллировал.

Я смиренно прошу ATP и ITF внести изменения, которые позволят игрокам защищать себя. Я считаю, что в 2026 году матчи не должны зависеть исключительно от судей, когда существует возможность использовать технологии», — написал Нагал на своей странице в социальной сети.