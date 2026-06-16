Свитолина — Калинская: текстовая онлайн-трансляция матча турнира WTA-500 в Берлине
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Сегодня, 16 июня, на травяных кортах Берлина (Германия) продолжится турнир категории WTA‑500. В рамках первого круга состоится матч между восьмой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и 20-й ракеткой мира россиянкой Анной Калинской.
Берлин. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 17:00 МСК
8
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
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Анна Калинская
А. Калинская
Начало встречи запланировано на 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Свитолиной и Калинской.
Этот матч станет пятым противостоянием в истории встреч двух теннисисток.
Действующей победительницей турнира серии WTA-500 в Берлине 2025 года в одиночном разряде является чешка Маркета Вондроушова. В финале она обыграла китаянку Ван Синьюй со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.
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