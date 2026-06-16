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Мэдисон Киз— Ван Синьюй, результат матча 16 июня 2026 года, счёт 2:0, 1‑й круг WTA-500 в Берлине

Мэдисон Киз вышла во второй круг WTA-500 в Берлине, обыграв китаянку Синьюй
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28-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз прошла во второй круг турнира WTA-500 в Берлине, обыграв 32-ю ракетку мира китаянку Ван Синьюй. Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3); 6:1.

Берлин. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 12:10 МСК
Мэдисон Киз
28
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Ван Синьюй
32
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Мэдисон Киз сделала три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Ван Синьюй подала один эйс и допустила две двойные ошибки, реализовав один брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге представительница США Мэдисон Киз сразится с победительницей матча Чжан Шуай – Каролина Мухова.

Победительницей травяного турнира WTA-500 в Берлине в 2025 году стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая в финале обыграла китаянку Ван Синьюй со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.

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