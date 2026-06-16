Мэдисон Киз вышла во второй круг WTA-500 в Берлине, обыграв китаянку Синьюй

28-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз прошла во второй круг турнира WTA-500 в Берлине, обыграв 32-ю ракетку мира китаянку Ван Синьюй. Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3); 6:1.

Мэдисон Киз сделала три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Ван Синьюй подала один эйс и допустила две двойные ошибки, реализовав один брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге представительница США Мэдисон Киз сразится с победительницей матча Чжан Шуай – Каролина Мухова.

Победительницей травяного турнира WTA-500 в Берлине в 2025 году стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая в финале обыграла китаянку Ван Синьюй со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.