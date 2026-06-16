Медведев — Этчеверри: текстовая онлайн-трансляция матча турнира ATP-500 в Галле
Поделиться
Сегодня, 16 июня, пройдёт матч первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) между россиянином Даниилом Медведевым, занимающим седьмую строчку рейтинга, и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (30-й номер рейтинга).
Галле. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 17:30 МСК
30
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Не начался
|1
|2
|3
|
|
7
Даниил Медведев
Д. Медведев
Начало матча запланировано на 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведева и Этчеверри.
Сегодняшний матч откроет счёт личных встреч Томаса Мартина Этчеверри и Даниила Медведева – ранее они не встречались друг с другом.
В прошлом году Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP-500 в Галле, где проиграл представителю Казахстана Александру Бублику (11-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 6:7 (4:7).
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июня 2026
-
15:55
-
14:54
-
14:30
-
14:10
-
14:03
-
13:47
-
13:30
-
13:28
-
12:19
-
11:39
-
11:38
-
11:23
-
10:49
-
10:49
-
10:17
-
09:45
-
09:33
-
09:24
-
08:30
- 15 июня 2026
-
23:46
-
23:31
-
23:26
-
22:33
-
21:38
-
21:22
-
21:08
-
21:02
-
20:57
-
20:46
-
20:37
-
20:31
-
19:37
-
18:57
-
18:25
-
18:13