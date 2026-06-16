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Медведев — Этчеверри: текстовая онлайн-трансляция матча турнира ATP-500 в Галле

Медведев — Этчеверри: текстовая онлайн-трансляция матча турнира ATP-500 в Галле
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Сегодня, 16 июня, пройдёт матч первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) между россиянином Даниилом Медведевым, занимающим седьмую строчку рейтинга, и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (30-й номер рейтинга).

Галле. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 17:30 МСК
Томас Мартин Этчеверри
30
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Начало матча запланировано на 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведева и Этчеверри.

Сегодняшний матч откроет счёт личных встреч Томаса Мартина Этчеверри и Даниила Медведева – ранее они не встречались друг с другом.

В прошлом году Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP-500 в Галле, где проиграл представителю Казахстана Александру Бублику (11-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

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